- Transferul contributiilor viitoare din pilonul II de pensii catre bugetul de stat ar avea un efect catastrofal pentru piata de capital in conditiile in care cele sapte fonduri de pensii private obligatorii au strans peste 9 miliarde de euro si peste 60% din aceste sume finanteaza deficitul bugetar…

- Piata auto migraza spre masinile autonome, electrice, in contextul in care clientii romani isi doresc sa fie in pas cu evolutia noilor modele de masini si cu tehnologia cu care vin acestea, a spus George Dorobantu, group CEO MHS Group si Automobile Bavaria, prezent in cadrul conferintei ZF Transport,…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- Președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, Marius Budai, a declarat luni, printr-un comunicat de presa , ca in urma transferului contribuțiilor sociale de la angajator la salariat, deficitul de la bugetul de pensii se va reduce de la 13,5 miliarde lei in 2017, la 4,6…

- Cererea de spatii logistice din zona Timisoarei este in continua crestere, iar aceasta duce la cresterea activitatii de pe piata de specialitate. Unul dintre principalii operatori din domeniu din Romania, CTP, va finaliza o noua cladire de 9.000 de metri patrati situata in cadrul parcului…

- 'In actuala sesiune parlamentara, PNL va avea o serie de initiative, printre care se vor afla si doua propuneri referitoare la OUG 79 privind transferul contributiilor si OUG 82 privind reducerea contributiei la Pilonul II de pensii. Altfel spus, PNL va actiona pe cale parlamentara pentru corectarea…

- Noul Cod Fiscal, cat si "noul program de guvernare" vehiculat de liderii coalitiei odata cu formarea Guvernului Viorica Dancila, pot face din Bursa de la Bucuresti una dintre cele mai atractive piete din lume in ceea ce priveste regimul de taxare al castigurilor din investitii. Astfel,…

- Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea Europei Centrale si de Est, de 12,17 miliarde de euro. Ritmul de crestere a pietei romanesti este, conform studiului JLL Romania, cu mult peste cel al intregii regiuni (3,3% fata de 2016), dar, cu toate acestea, volumul din Romania ramane…