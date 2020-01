Cezar, interlopul care in urma cu cateva zile a fost implicat intr-o disputa sangeroasa cu liderul Clanului Sportivilor din zona Berceni, celebrul Bebino, s-a predat oamenilor legii. Doi oameni reprezentativi ai unor clanuri s-au ”macelarit” in plina strada și au ajuns in stare grava la spital. Nu numai ei, ci și ”garzile” lor, care au folosit, in sangeroasa lupta, tot arsenalul: topoare, sabii, cuțite.