- Numarul accidentelor rutiere grave, al deceselor soldate si al ranitilor de la inceputul anului si pana in prezent este cel mai mic din ultimii 10 ani, dar, desi statistica are cifre in scadere, dramele petrecute pe drumurile din tara au un impact deosebit de fiecare data, a afirmat, duminica, director…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacau au desfașurat o operațiune intensiva pe Dn2-E 85, avand drept obiectiv principal prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunea a fost realizata in stransa coordonare cu Direcția Rutiera din cadrul Inspectoratului…

- Pe toata perioada desfașurarii festivalului Untold de la Cluj-Napoca, polițiltii rutieri clujeni, cu sprijinul Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și efectivelor din cadrul altor inspectorate de poliție județene, au efectuat activitați de monitorizare și control al…