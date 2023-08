Cetățenii din nordul R. Moldova riscă să ajungă în beznă: Datorii de peste 35,5 milioane Datoriile de peste 35,5 milioane de lei acumulate de IIS „Acva-Nord” pentru energia electrica consumata pune in pericol stabilitatea furnizarii energiei electrice catre consumatorii din regiunea de nord a țarii, avertizeaza Societatea pe Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, scrie Jurnal.md. „Din cauza modului de administrare al IIS „Acva-Nord”, asistam la majorarea constanta a datoriilor fața de Societatea pe Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord”. Astfel, in perioada decembrie 2022 – iulie 2023, IIS „Acva-Nord” a acumulat o datorie de 26,2 milioane de lei pentru energia electrica… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

