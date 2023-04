Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un poligon de trageri din Ucraina, un grup de soldați profesioniști din legiunea straina se antreneaza pentru contra-ofensiva anunțata inca de la inceputul anului. Intre aceștia se afla și un tanar din Cluj, venit voluntar sa lupte pentru Ucraina. In urmatoarele saptamani, soldații ar putea…

- O drona a explodat duminica in centrul orasului rus Kireievsk, situat la circa 220 de kilometri sud de Moscova, potrivit autoritatilor ruse fiind vorba despre o drona Tupolev Tu-141 lansata de Ucraina, relateaza Reuters, citata de Agerpres . Doua persoane au fost ranite si trei cladiri rezidentiale…

- UPDATE Organizația Națiunilor Unite a acuzat vineri forțele ucrainene și ruse de comiterea a zeci de execuții sumare ale prizonierilor de razboi in timpul invaziei rusești in Ucraina, potrivit AFP. „Suntem profund ingrijorați de execuția sumara a 25 de prizonieri de razboi și non-combatanți ruși”, precum…

- O racheta a rușilor s-a prabușit luni dimineața intr-o zona rezidențiala din orașul Belgorod, din Rusia. Potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale, racheta iși schimba brusc traiectoria și lovește localitatea aflata in apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit Sky News, nu exista informații…

- Suntem in ziua cu numarul 377 a razboiului inceput de Putin in Ucraina.Zelenski afirma ca armata ucraineana ramane pe pozitii la Bahmut si nu se retrage, in timp ce un oficial NATO transmite ca rusii au pierdut de cinci ori mai multi soldati decat ucrainenii in batalia pentru Bahmut. Totodata, militarii…

- Razboi in Ucraina, ziua 377. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei.

- Armata ucraineana a inceput sa ridice o retea de fortificatii la frontiera cu Transnistria, relateaza marti publicatia ucraineana RBC.ua, citandu-l pe purtatorul de cuvant al Serviciului pentru granita de stat.

- In data de 4 februarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.359 persoane, cu 217 autoturisme. Din cele 1.359 persoane, 963 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar…