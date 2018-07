Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Crimeea, peninsula anexata de Rusia, l-a condamnat la opt ani de inchisoare pe un cetatean ucrainean pentru sabotaj si detinere ilegala de arme, informeaza vineri dpa, care citeaza presa rusa. Autoritatile ruse l-au acuzat pe Evgheni Panov de posesie ilegala de armament…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP. ”Germania este prizoniera Rusiei,…

- Rusia a afirmat miercuri ca noul plan al NATO de intarire a pregatirii sale de lupta in Europa va agrava situatia din domeniul securitatii pe continent si ca Moscova va tine cont de aceasta in planificarea sa militara, potrivit agentiei Interfax, citata de Reuters. Oficiali occidentali au indicat saptamana…

- Ambiguitatea, acțiunea sub radar a unui razboi hibrid care nu se vede și agresiunea continua caracterizeaza acțiunea Rusiei in Estul Ucrainei. Mai nou, agresiunea s-a mutat la nivelul Marii de Azov, legata de Marea Neagra prin stramtoarea Kerci, aflata intre Rusia și peninsula ucraineana Crimeea, anexata…

- Rusia este pe cale sa livreze cu 19% mai putin petrol spre Europa, in primele cinci luni ale acestui an in comparație cu 2017, prin principale sale porturi din Marea Baltica si Marea Neagra. In schimb, volumul de export ale Rusiei, prin conductele sale catre China, a crescut cu 43% in primele trei luni…

- Rusia a inceput luni o serie de exercitii militare in Crimeea - peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014 -, in cadrul carora militarii rusi simuleaza actiuni de 'identificare a navelor unui inamic...

- Rusia a inceput luni o serie de exercitii militare in Crimeea - peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014 -, in cadrul carora militarii rusi simuleaza actiuni de 'identificare a navelor unui inamic conventional', informeaza postul Radio Svoboda, citand un comunicat al Flotei Rusiei din Marea…

- SUA si Marea Britanie acuza o grupare de hackeri sustinuta de Rusia de spionaj cibernetic. Cele doua tari au emis o alerta comuna, in care sustin ca Moscova a sprijinit un grup de hackeri intr-un atac cibernetic asupra infrastructurii unor agentii si guverne din intreaga lume, relateaza Reuters. Statele…