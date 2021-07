Cetatea Făgăraș, locul desprins din povești. Unde se află, ce activități poți face și obiective turistice în zonă Cetatea Fagaraș este un loc parca desprins din povești in Romania. Mulți oameni vin aici sa viziteze aceasta parte a țarii care ofera multe peisaje spectaculoase și este incarcat de istorie. Cuprins: Despre Cetatea Fagaraș Cum ajungi la Cetatea Fagaraș. Program de vizita și tarife Cu mașina Cu trenul Program de vizita Tarife Activitați și lucruri de vazut la Cetatea Fagaraș Garda de la Cetatea Fagaraș Sala Tronului Instrumentul de tortura Fecioara de Fier Turnul Temnița Turnul Pestriț Muzeul Valer Literat din Cetatea Fagaraș Cetatea Fagaraș – Obiective turistice in zona Cetatea de la Breaza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cetatea Rupea este escapada ideala de weekend și un loc perfect pentru o scurta vacanța in Romania. Este una dintre cele mai vechi vestigii arheologice din țara. Despre Cetatea RupeaCetatea Rupea se afla in orașul Rupea, din județul Brașov. A fost atestata in 1324 ca și castru regal. In secolul al XV-lea,…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, incepand cu ora 12:00, pentru a preveni formarea coloanelor de autovehicule pe DN1 Brasov- Ploiesti, a fost luata masura devierii(nivel de recomandare) circulatiei de pe DN1, dinspre Brasov catre Valea Prahovei, pe DN1A Sacele…

- In ziua de 24 Mai 2021, la ora 01:33:21 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 70km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 84km E de Brașov, 89km S de Bacau, 105km NE de Ploiești, 113km…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca duminica la pranz este semnalata aglomeratie pe sensul catre Bucuresti al DN1 Brasov - Bucuresti, formandu-se coloana in miscare de la limita cu judetul Brasov, pana la iesirea din statiunea Busteni.De asemenea, trafic intens…

- Centrul Infotrafic a anunțat ca duminica s-a format o coloana de mașini in mișcare pe DN1, sensul spre Capitala, de la limita cu judetul Brasov, pana la iesirea din statiunea Busteni, județul Prahova. Și in localitatea Comarnic se semnaleaza trafic intens, pe sensul de coborare, intre kilometrii 109-108.…

- In condiții de aglomerație se circula și pe Autostrada A2 București – Constanța, in zona lucrarilor la partea carosabila, unde, intre kilometrii 155 și 161 (Podul Cernavoda), pana la finalul lunii mai, traficul se desfașoara pe cate o banda pentru fiecare direcție.Dupa ora 12:00, valorile de trafic…

- In condiții de aglomerație se circula și pe Autostrada A2 București – Constanța, in zona lucrarilor la partea carosabila, unde, intre kilometrii 155 și 161 (Podul Cernavoda), pana la finalul lunii mai, traficul se desfașoara pe cate o banda pentru fiecare direcție.Valorile de trafic au inceput sa se…

- Castelele, cetațile și așezarile sasești din Transilvania, Delta Dunarii, Bucovina, Maramureșul și Cazanele Dunarii sunt printre cele mai spectaculoase locuri din Romania. Acestea sunt vizitate atat de cetațenii romani cat și de turiștii straini. Vizitatorii au parte de toate: și vestigii istorice,…