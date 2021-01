CES 2021: LG aduce Google Stadia pe cele mai noi televizoare smart LG a anunțat parteneriatul cu Google si va implementa Stadia pe ultimele smart TV-uri LG cu webOS in a doua jumatate a acestui an. Dupa ce Stadia vine pe Google TV, LG va fi primul producator de televizoare care accepta in mod nativ Stadia prin webOS. Utilizatorii vor putea astfel sa joace pe televizoarele LG titluri Stadia de succes precum Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin’s Creed: Valhalla și Watch Dogs: Legion doar cu un controler Stadia, fara sa fie necesare alte device-uri sau descarcarea de jocuri suplimentare. LG planuiește sa lanseze noul serviciu in a doua jumatate a anului 2021 pe smart… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

