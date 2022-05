Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit in Irak si alte peste 5.000 au ajuns joi la spital cu probleme respiratorii din cauza unei furtuni de nisip, a saptea care afecteaza tara intr-o luna, a anuntat Ministerul Sanatatii, potrivit AFP. Locuitorii din sapte provincii irakiene, printre care capitala Bagdad si vasta regiune…

- Zeci de persoane s-au luat la bataie intr-un sat din Galați in urma unei altercații intre doi barbați. Șapte persoane au ajuns la spital, iar patru victime sunt in stare grava, fiind injunghiate. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la Ivești, in județul Galați. Aproximativ 40…

- Razboiul din Ucraina ar putea sa produca un dezastru in sanatatea publica și amenința sa anuleze decenii de progres medical in lupta cu bolile infecțioase, declanșand noi epidemii care vor fi aproape imposibil de controlat, avertizeaza mai mulți specialiști in domeniul medical, citați de New York Times…

- Ministerul Sanatatii promite inca o data rezolvarea aglomerarii de pacienti de la sectia externa a Institutului de Psihiatrie Socola, de la Grajduri. In acest moment, la sectia unde se afla internati bolnavi cu potential periculos, acestia dorm practic doi intr-un pat, pentru ca nu exista locuri disponibile…

- Acordarea serviciilor de sanatate incepand cu data de 1 aprilie Foto arhiva Alina Bujanca RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul a aprobat astazi modul de acordare a serviciilor de sanatate începând cu data de 1 aprilie; în perioada urmatoare vor fi publicate și…

- O familie din Timișoara formata din 3 copii și 2 adulți a ajuns, joi dupa-amiaza, la spital, iar barbatului i s-a facut rau dupa ce a intrat in locuința in care s-a facut dezinsecție. ISU Timiș anunța ca, dupa ce a fost facuta o dezinsecție intr-un apartament, 2 adulți și 3 copii au intrat in locuința,…

- Peste 1.600 de persoane au fost salvate de pe munte de echipele Salvamont in luna ianuarie. 9 persoane au murit, iar aproape 700 au ajuns la spital. Cele mai multe misiuni au avut loc in zonele turistice, anunța reprezentanții Salvamont.