- Proiectul de lege privind certificatul verde COVID obligatoriu la locul de munca nu va fi votat nici saptamana aceasta in plenul Camerei Deputatilor, care este for decizional. Deputatii urmeaza sa se pronunte asupra acestei initiative controversate, in conditiile in care aceasta a fost respinsa de Senat.…

- Florin Cițu a anunțat, vineri, in ședința Biroului Executiv (BEx) al PNL, ca dezbaterile pe tema introducerii obligativitații certificatului verde la locul de munca se opresc deocamdata, in comisiile de specialitate de la Camera Deputaților. Motivul invocat de Cițu, potrivit unor surse politice, este…

- Comisiile de specialitate din Camera Deputaților au inceput dezbaterea proiectului de lege care prevede obligativitatea certificatului verde la locul de munca. Discutiile se reiau la comisia de Sanatate din Camera Deputatilor care este si decizionala. Prima comisie care va dezbate proiectul și va da…

- Comisia de sanatate din Camera Deputaților a suspendat, luni, dezbaterile pe legea privind introducerea obligativitații certificatului verde la locul de munca, dupa ce ședința a fost intrerupta brusc de reprezentanți ai AUR, conduși de co-președintele formațiunii, George Simion. Deputatii AUR au intrat…

- Procurorii, judecatorii și personalul instanțelor sunt scutiți de certificat verde la locul de munca. Așa prevede Hotararea de Guvern transpusa in proiectul de Lege 454/2001 privind obligativitea certificatului verde la locul de munca, care a picat miercuri in Senat și va ajunge in dezbatere la Camera…

- Proiectul de lege care introducea obligativitatea certificatului verde la locul de munca a fost respins, miercuri, de plenul Senatului, dupa ce nu a obținut suficiente voturi favorabile. Senatul este prima camera sesizata. Proiectul merge la Camera Deputaților, care este camera decizionala. Astazi,…

- Comisiile de specialitate ale Parlamentului, Juridica și Sanatate, au dat aviz favorabil obligativitații certificatului verde la locul de munca. Proiectul de lege va merge in plenul Senatului, apoi in Camera Deputaților, și abia dupa ce va fi votat și va deveni lege, daca va fi parafata și de Administrația…

- Comisiile juridica și de Sanatate din Parlament nu au finalizat, marți, de analizat amendamentele depuse la proiectul de lege privind obligativitatea deținerii certificatului verde la locul de munca. Deputatul George Simion și alți parlamentari AUR au intrerupt dezbaterile atat la Comisia de Sanatate,…