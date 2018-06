Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Centrului National de Raspundere la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) au fost sesizati, in cursul zilei de ieri, cu privire la o problema de securitatea aparuta la site-ului edu.ro, care ar fi avut inserat in codul sursa un script de minare de criptomoneda.

- "Primele concluzii sunt ca, intr-adevar, site-ul Ministerului Educației, www.edu.ro, a fost intr-un fel sau altul compromis și, fie cineva (n.a din interior) a urcat in mod intenționat un script de minare de criptomoneda, fie site-ul a fost spart din exterior și cineva a urcat acolo atat acest script…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza utilizatorii de internet sa fie vigilenti cu privire la e-mail-urile sau mesajele pe care le primesc in aceasta perioada, cu ocazia intrarii in vigoare a noului Regulament european privind protectia datelor (GDPR).

- ​Serviciul Roman de Informații (SRI) și Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) vor cheltui cate 30 de milioane de euro din fonduri europene și de la bugetul de stat, in doua proiecte de securitate cibernetica.

- O noua metoda de inselatorie circula de cateva zile pe retelele de socializare dar și sub forma de mesaje tip spam, pe adresele de email: iPhone la pretul de doar 1 euro, de la cunoscutele magazine Altex si eMAG. Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atrage atentia…

- Lidl și Carrefour sunt subiectul celor mai noi țepe incercate pe net. Intra intr-un club „select” cu Facebook, ANAF, Vodafone, dar și Andreea Esca. Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza pe Facebook ca Lidl și Carrefour sunt subiectul celei mai noi țepe pe net.…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Administratia Prezidentiala a anuntat saptamana trecuta ca pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: activitatea desfasurata…

- CSAT se reunește in ședința. Printre subiectele de pe agenda se afla obiectivele institutiilor din domeniul securitatii nationale, in acest an dar și alte subiecte de interes pentru securitatea nationala. Este prima ședința a CSAT la care participa premierul Viorica Dancila, in calitate de premier al…