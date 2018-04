Stiri pe aceeasi tema

- La sediul asociatiei Vinca Minor din Sfantu Gheorghe, a fost organizata vineri, 23 martie a.c. conferinta de presa privind lansarea proiectului „Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula”. In cadrul evenimentului managerul de proiect, dl. Para Zoltan-Robert a prezentat scopul…

- Caravana de popularizare a concursului de idei de afaceri prin care participantii pot primi o finantare nerambursabila de 40.000 euro, organizata in cale cinci orase ale judetului, in cadrul programului StartUp Now, s-a bucurat de un mare interes. In cadrul caravanei organizate saptamanile trecute in…

- Liceul „Mikes Kelemen”, din Sfantu Gheorghe, impreuna cu școli din alte patru țari: Portugalia, Ungaria, Turcia și Finlanda, participa la proiectul ERASMUS „Yourope – You in Europe”, ce va cuprinde activitați prin care se dorește, printre altele, sensibilizarea elevilor fața de diferențele sociale.…

- Incepand de astazi, 23 februarie 2018, la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe se va desfașura, periodic, intalnirea „Romancuțelor”, aceasta fiind de fapt un cerc de creație, pentru toate femeile și tinerele care vor sa invețe sa iși confecționeze propriile costume populare. Activitatea va fi condusa…

- Astazi, la hotelul Best Western Park din Sfantu Gheorghe, intre orele 14.00 și 16.00 se desfașoara un seminar gratuit de promovare turistica, la care sunt așteptați toți cei interesați de promovarea turismului covasnean, a afacerilor locale, dar și de planificarea concediului ideal. Activitatea este…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras, a anunțat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, ca incepand din data de 14 februarie, portiunea dintre strada Oltului si intrarea spre blocurile de pe strada Podului a devenit cu sens dublu. „La solicitarea unor cetațeni care locuiesc pe…

- Conducerea Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna a declarat, joi, ca Ministerul Afacerilor Interne a alocat anul trecut 7,5 milioane de lei pentru continuarea lucrarilor la viitorul sediu al institutiei din municipiul Sfantu Gheorghe, a carui constructie a inceput in urma cu aproape zece…

- Cateva dintre cele mai rare si frumoase rase de iepuri, porumbei si pasari de curte, multe dintre ele valorand zeci de euro, au fost vazute, la sfarsitul acestei saptamani, la Sfantu Gheorghe, in cadrul unei expozitii organizate de Asociatia crescatorilor de pasari si animale mici din judetul Covasna.…