Cereri multe şi posturi puţine pentru profesorii de română din Dolj Profesorii afectati de restructurare au fost, ieri, in sedinta publica de repartizare pentru a-si gasi alte posturi pe care sa lucreze din toamna. In Dolj, cei mai multi restructurati au fost la limba romana. La aceasta disciplina cererea a fost mai mare decat oferta, iar o parte dintre ei vor fi si anul viitor pe lista celor care intra in restrangere de activitate, dupa cum spune metodologia pentru miscarea personalului didactic. Chiar daca in acest an scolar in Dolj au fost publicate mai multe posturi vacante pentru ca multi profesori au preferat sa se pensioneze, nu a disparut insa problema… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

