- Judecatoria Sectorului 5 a respins miercuri cererea lui Sorin Ovidiu Vintu care solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova. Decizia instantei nu este una definitiva. Potrivit hotararii instantei, Vantu are dreptul sa faca o noua cerere de eliberare in luna...

- Sorin Ovidiu Vintu ramane in inchisoare, dupa ce magistratii de la Judecatoria Sectorului 5 i-au respins omului de afaceri cererea de eliberarea conditionata. Sorin Ovidiu Vintu poate depune o noua cerere abia in 20 septembrie 2020. Omul de afaceri ispaseste o pedeapsa de 11 ani de inchisoare, rezultata…

- Magistrații de la Judecatoria Sectorului 5 au respins cererea de eliberare condiționata facuta de Sorin Ovidiu Vantu care executa in prezent o pedeapsa de 11 ani de inchisoare, potrivit Digi24.ro. Revenim cu detalii.

- Ziarul Unirea ”Pricu”, deținutul-vedeta din Alba Iulia, incearca prima eliberare condiționata din inchisoare. De ce i-a respins instanta acțiunea Raul Nicoale Rus, zis „Pricu“, unul dintre cei mai cunoscuti detinuti din Alba, incearca pentru prima data de la incarcerarea sa, in martie 2017, sa obtina…

- Unul dintre cei mai cunoscuti detinuti din Alba, Raul Nicoale Rus, zis „Pricu“, incearca pentru prima data de la incarcerarea sa, in martie 2017, sa obtina liberarea conditionata din inchisoare.

- Judecatoria Braila este a doua instanta, dupa Tribunalul Braila, care admite cererea de eliberare conditionata formulata de fostul asistent al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Viorel Milcu, condamnat definitiv anul trecut de Curtea de Apel Galati la opt ani de inchisoare si aflat in perioada de…

- Magistrații instanței supreme au decis, marți, sa respinga ca inadmisibila contestația in anulare formulata de Liviu Dragnea in dosarul DGASPC in care a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Liviu Dragnea a fost adus, marți dimineața, de la Penitenciarul Rahova la sediul instanței…

- Cererea lui Liviu Dragnea de a obține o permisie luni, 28 octombrie, de ziua lui, a fost respinsa de directorul penitenciarului dupa ce fusese aprobata de comisie. Potrivit G4Media.ro, cererea ar fi fost respinsa dupa ce informația a ajuns in presa, pentru ca Dragnea ar fi fost favorizat fața de alți…