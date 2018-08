Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarea sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), care ar putea avea loc in august, va fi luata in discutie si cererea de mentinere a protectiei Serviciului de Paza si Protectie (SPP) facuta de fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Carmen Dan, contrazisa de lege. Fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi are dreptul la paza din partea Serviciului de Paza și Protecție. Potrivit legii, foștii demnitari beneficiaza de protecția SPP, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii, pana cand CSAT decide altfel. Ministrul de Interne…

- Astazi a avut loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Prima tema de pe ordinea de zi a constituit o analiza si aprobarea obiectivelor Romaniei pentru Summitul NATO de la Bruxelles, care se va desfasura in perioada…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila vor participa, miercuri, la Palatul Cotroceni, la ședința CSAT, unde vor discuta despre Roșia Montana, dupa ce ministrul Culturii George Ivașcu a solicitat amanarea deciziei privind includerea acesteia in Patrimoniul UNESCO.Chiar daca…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca a decis sa convoace o sedinta speciala a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru discutii privind viitorul Summit NATO de la Bruxelles.