Cererea de stramutare a cauzei penale privind bunurile sechestrare, depusa de avocatul lui Vlad Plahotniuc - respinsa de CSJ

- Primul judecator care a ajuns pe banca acuzațiilor este Oleg Melniciuc, acesta a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru bogațire ilicita. Decizia a fost luata, 3 septembrie de Judecatoria Anenii Noi. Melniciuc nu a fost prezent în sala de ședința. Informația a fost…

- Finul lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, și șeful Inspectoratului de Poliție Balți, Valeriu Cojocaru, au mai primit câte 30 de zile de arest preventiv. La solicitarea procurorilor, decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Chișinau cu sediul Ciocana. În sala de ședințe,…

- Curtea Suprema de Justiție a admis cerea avocaților lui Ilan Șor privind stramutarea judecarii cauzei penale in privința clientului lor, de la Curtea de Apel Cahul la Curtea de Apel Chișinau. Procuratura Generala a venit cu o poziție in acest sens. Procuratura Generala dezaproba modul in care instanța…

- Dupa ce mai mulți ani a fost examinat de Curtea de Apel Cahul, dosarul lui Ilan Șor a fost stramutat la Curtea de Apel Chișinau. Decizia a fost luata de Curtea Suprema de Justiție la solicitarea lui Ilan Șor.

- Cetațenii moldoveni din stanga Nistrului vor putea vota la 41 de secții de votare, așa cum a fost decis anterior de Comisia Electorala Centrala. Curtea Suprema de Justiție a anulat hotararea Curții de Apel Chișinau prin care numarul secțiilor de votare pentru cetațenii din estul țarii a fost redus de…

- Zi de reflecție in R. Moldova, inaintea alegerilor parlamentare anticipate Foto: Arhiva. Zi de reflecție astazi în Republica Moldova, unde mâine au loc alegeri parlamentare anticipate. Orientarea geopolitica a țarii spre est sau spre vest a fost una dintre temele unei campanii…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) va contesta la Curtea Suprema de Justiție (CSJ) decizia de joi, 8 iulie, a Curții de Apel Chișinau, privind deschiderea unui numar nu mai mare de 12 secții de votare in regiunea transnistreana. Anunțul a fost facut de președintele CEC, Dorin Cimil, intr-o…

- Magistratul de la Curtea de Apel Chișinau, fost judecator a Curții Supreme de Justiție, care acum 10 ani a numit jurnaliștii „caini turbați, periculoși pentru societate”, pleaca din sistem. Cererea de demisie in acest sens urma sa fie examinata maine la ședința Consiliului Superior al Magistraturii,…