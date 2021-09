Stiri pe aceeasi tema

- Dana Budeanu susține ca primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, este la a patra tentativa de demisie. „Nicușor Dan și-a scris demisia acum doua zile, i-a rupt-o Orban. E a patra oara cand iși scrie demisia. Nu o sa reziste, pleaca”, a zis Budeanu, joi, la Romania TV.

- Prima zi a festivalului UNTOLD a depașit așteptarile tuturor celor prezenți. Bucuria revederii festivalului dupa doi ani și energia oamenilor au fost nemarginite. Alaturi de prieteni, incarcați cu optimism și incredere, participanții au savurat intregul festival. Fie ca s- au aflat la prima lor experiența…

- UNTOLD este primul eveniment din Romania care permite accesul exclusiv cu GREEN PASS SAU testare rapida antigen. Fanii UNTOLD vor putea intra in acest an in perimetrul festivalului doar cu Certificatul Digital EU COVID-19 sau cu testare rapida antigen. „In acest fel, organizatorii UNTOLD isi pastreaza…

- Presedintele Ungariei, Janos Ader, a declarat la Kiev, in prezenta lui Florin Citu, inca premier al Romaniei, nici mai mult nici mai putin decat ca Romania este stat ocupant in Transilvania, facand referire la Trianon. Romania a „reactionat” printr-un mesaj banal comunicat ambasadorului Ungariei la…

- Misiunea UNTOLD de a susține și incuraja donarea de sange continua. Tradiția Blood Network trebuie pastrata - Romania are nevoie de sange in aceasta perioada mai mult decat oricand. Persoanele care doneaza sange la centrele de transfuzii din intreaga țara, pana in 5 septembrie 2021, și intra in rețeaua…

- Este vorba despre un proiect național, ce include lectii cu drona, transmise live din diferite regiuni ale Romaniei, disponibile gratuit oricarei scoli din Romania. Primul sezon s-a incheiat, iar pentru al doilea, inițiatorii cauta alți dascali care vor sa predea altfel. Cum trebuie sa fie candidatul…

- Campania de donare de sange, inițiata de organizatorii festivalului UNTOLD, continua și in acest an. Acțiunea se desfașoara in perioada 17 iulie – 05 septembrie, in toate centrele de transfuzii din țara. Totodata, caravana mobila va fi prezenta in 11 orașe mari din Romania, printre care Sibiu, Oradea…

- Ieri, 28 iunie 2021, in sala Romanița, studenții Facultații de Inginerie din Centrul Universitar Nord din Baia Mare au avut festivitatea de absolvire. A fost un eveniment inedit pentru județul nostru, mai ales privit din perspectiva numarului de persoane care au participat intr-o locație din interior.…