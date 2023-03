Stiri pe aceeasi tema

- Punctele de trecere a frontierei intre Hong Kong și China continentala au fost deschise incepand cu data de 6 februarie. Nu exista nicio limita a numarului de persoane care pot intra in Hong Kong și nu mai este necesara nicio rezervare. Potrivit Bloomberg, Hong Kong face eforturi pentru a-și revigora…

- Economia mondiala va inregistra in 2023 o creștere de 1,9% fața de 3% in 2022, iar economia Chinei va fi motorul creșterii economiei din regiune, conform datelor din raportul privind situația și perspectivele economiei mondiale in 2023 prezentat de Organizația Națiunilor Unite (ONU). Odata cu perfecționarea…

- Biroul Național de Statistica din China a prezentat, marți, situația economiei interne din 2022, o serie de instituții media straine consemnand ca, odata cu imbunatațirea masurilor antiepidemice, in 2023 creșterea economiei chineze va accelera vizibil. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de…

- ”Majoritatea zdrobitoare” a țarilor Uniunii Europene s-au pronunțat marți in favoarea testarii sistematice pentru Covid a calatorilor proveniți din China inaintea plecarii spre Europa, a anunțat un purtator de cuvant al Comisiei Europene citat de ”Le Figaro”. Masura face parte din recomandarile unui…

- O serie de instituții media occidentale au anunțat ca schimbarea politicilor chineze de raspuns la COVID-19 marcheaza schimbarea conceptului anti-epidemic, in sensul in care China nu mai acorda importanța vieții oamenilor, afirmații care sunt contrare realitații și științei, fiind o defaimare grosolana,…

- Cei 27 membri ai Uniunii Europene urmeaza sa se reuneasca pentru a decide o strategie comuna dupa incetarea in China a politicii ”zero Covid”, in condițiile in care aceasta țara cunoaște o explozie a numarului de contaminați. Concret, Comisia europeana a convocat o reuniune pentru ”discutarea posibilelor…

- China va gestiona COVID-19 cu masuri care se impun in cazul bolilor infecțioase de tip B și nu de tip A, in contextul unei schimbari radicale a politicilor de raspuns la COVID-19. China a redenumit termenul chinezesc pentru COVID-19 „boala infecțioasa cu noul coronavirus”, se arata intr-un comunicat…

- Carantina obligatorie la intrarea in țara va fi abandonata de China incepand din 8 ianuarie, au anunțat oficialii de la Beijing, marcand cea mai importanta schimbare in privința politicii ”zero-COVID”, relateaza BBC și CNN . Dupa aproape trei ani de granițe inchise, va fi permisa din nou intrarea in…