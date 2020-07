Ceremonialul schimbului de garda, cu strajeri, ca in secolul XVII, de la Cetatea Fagaraș, are loc din nou, incepand cu acest weekend. Dupa o pauza de cateva luni, provocata de epidemia de coronavirus, ceremonialul Garzii din Cetatea Fagaraș se reia. Ceremonialul militar al schimbului de Garda va fi reluat oficial astazi, de la ora 11.00, in Cetatea Fagaraș. Potrivit conducerii Muzeului Cetații Fagaraș, ceremonialul schimbul de garda se va desfașura, din nou, in fiecare sambata și duminica, incepand cu ora 11.00. Astfel, fagarașenii și turiștii, ii pot urmari pe aparatorii Cetații jurand credința…