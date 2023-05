Stiri pe aceeasi tema

Premierul Nicolae Ciuca a salut acordul la care a ajuns Comisia Europeana cu cele cinci state afectate de situația cerealelor din Ucraina, printre care și Romania. Fermierii romani vor primi astfel mai mult sprijin, a spus prim-ministrul.

- Romania a inceput sa puna in practica la frontiera primele masuri de supraveghere stricta a transporturilor de cereale din Ucraina. Fermierii considera insa ca deciziile sunt tardive, dovada ca prețurile in piața s-au prabușit.

- Partidul Social Democrat a cerut, marti, Ministerului Afacerilor Externe sa inceapa negocierile pentru aplicarea in Romania a „modelului polonez” privind exporturile de cereale ucrainene catre Uniunea Europeana. „PSD solicita Ministerului Afacerilor Externe sa initieze discutii diplomatice cu autoritatile…

- Fermierii, agricultorii, producatorii si intermediarii din Romania s-au plans in ultima luna ca mai putin si dau faliment din cauza concurentei neloiale pe care le-ar face-o importurile de cereale din Ucraina. Pentru a mai „stinge” acest scandal, PSD a cerut, marti, Ministerului Afacerilor Externe sa…

- Fermierii romani au ieșit in strada sa iși faca cunoscute nemulțumirile cu privire la importul de cereale din Ucraina. Dimitrie Musca, unul dintre cei mai cunoscuți agricultori din Romania, cere in mod indirect demisia ministrului Agriculturii și il numește pe Dae ...

- Presedintele Ucrainei urmeaza sa vina miercuri in capitala Poloniei pentru a-si exprima recunostinta pentru solidaritatea tarii vecine in timpul razboiului cu Rusia, dar producatorii polonezi de cereale avertizeaza ca ar putea iesi in strada pentru a “strica” acest eveniment. “Varsovia ar trebui sa…

- Presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, Valeriu Tabara, atrage atenția guvernanților ca agricultura romaneasca se afla intr-un mare pericol din cauza prețurilor de dumping ale importurilor de cereale din Ucraina. Acesta arata ca fermierii romani nu au reușit…