Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Poliției prezinta detalii despre crima odioasa de la Hiliuți, raionul Falești, unde doi tineri au fost gasiți morți. Corpurile neinsuflețite ale acestora au fost depistate ieri, intr-o fașie forestiera din sectorul de vile amplasat in extravilanul satului.

- In timpul unui raid prin mai multe cazinouri din Ramnicu Valcea, o serie de clienti au fost gasiti in interior dupa ora de inchidere si fara sa fie vaccinati. Unul dintre ei a prezentat certificatul verde al altei persoane.

- Industria jocurilor de noroc online a ajuns la un nivel foarte ridicat in Romania in ultimii ani. Exista acum zeci de case de pariuri si casinouri pe internet la care jucatorii romani pasionati de gambling se pot distra legal si in siguranta. Acest lucru nu ar fi putut fi posibil fara aparitia ONJN…

- Jocurile de noroc la nivel profesionist nu sunt vazute ca o profesie fericita. Chiar daca unii jucatori au avut succes in cariera lor de pariori, uneori și-au pierdut toata averea din cauza problemelor cu jocurile de noroc sau a unor decizii luate greșit. Totuși, nu orice jucator profesionist a ajuns…

- Loteria Moldovei și partenerul sau privat in domeniul pariurilor sportive iși reconfirma obligațiunile de a spori masurile de promovare a jocului responsabil pentru a preveni eventualele afectiuni de sanatate.

- Un minor din Spania a devenit primul caz cunoscut in lume ca a avut nevoie de spitalizare timp de doua luni pentru dependenta grava de jocul video Fortnite. Adolescentul a avut un comportament care l-a facut sa se autoizoleze la domiciliu si sa nu doreasca sa interacționeze social, relateaza Efe, citata…

- China a luat masuri pentru a restricționa orele pe care copiii le pot petrece jucându-se jocuri video online cu scopul de a reduce dependența fața de acestea în rândul minorilor, relateaza IFL Science.Companii ca Tencent și NetEase care ofera jocuri online vor putea sa îi…

- Imagine arhiva La data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni au fost Post-ul RUNCU: Inca un urs prins in capcana de catre localnici apare prima data in Gazeta Dambovitei .