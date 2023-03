Cercetătorii chinezi au creat un înveliş mineral menit să ajute probioticele să supravieţuiască procesului de producţie şi digestiei Cercetatorii din China au dezvoltat un invelis mineral care poate ajuta bacteriile benefice din probiotice sa supravietuiasca in timpul procesului de productie si in tractul intestinal, reprezentand astfel o solutie la problemele legate de disponibilitatea redusa la nivel global a acestor produse terapeutice orale, transmite marti agentia de presa Xinhua. Suplimentele probiotice orale castiga din ce in ce mai mult in popularitate ca terapie neinvaziva pentru sanatatea florei intestinale. Cu toate acestea, eficacitatea lor este destul de incerta din cauza ratei reduse de supravietuire a bacteriilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

