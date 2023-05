Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au anunțat joi ca au descoperit un feromon pe care aceste insecte il emit pentru a evita sa fie mancate de alte lacuste - o descoperire care ar putea fi folosita in viitor pentru a le „imblanzi” și a stopa formarea de roiuri migratoare, potrivit AFP.

- Oamenii de știința au stabilit care este cantitatea de zahar normala de consumat intr-o zi pentru a indulci mesele și pentru a evita riscul de a dezvolta 45 de boli diferite, inclusiv diabet, probleme cardiace si depresie. Un studiu publicat in British Medical Journal arata ca se pot consuma maximum…

- Multe persoane care au tinut o dieta sunt familiarizate cu efectul yo-yo: dupa dieta, kilogramele se pun repede la loc. Oamenii de stiinta de la Institutul Max Planck pentru cercetarea metabolismului si de la Facultatea de Medicina Harvard au demonstrat acum, pe soareci, ca in cazul dietei, creierul…

- Oamenii consumau droguri pe teritoriul in care acum se afla Spania in urma cu 3.000 de ani, potrivit unui studiu preluat de BBC. Oamenii din Peninsula Iberica foloseau droguri halucinogene in Spania in urma cu aproximativ 3.000 de ani. Cercetatorii spun ca parul provenit dintr-un sit funerar din Menorca…

- Cercetatorii chinezi au o veste importanta pentru viitoarele misiuni spațiale: exista apa pe Luna! Conform analizelor efectuate asupra mostrelor de sol aduse de misiunea Chang'e-5, apa ar fi prinsa intr-o serie de sfere de sticla ingropate in solul lunar. Aceasta descoperire ar putea fi deosebit de…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie si din Australia afirma ca au descoperit o noua maladie la pasarile salbatice, ce este cauzata in intregime de poluarea cu plastic. In final, din cauza bolii, pasarile se lupta sa supravietuiasca, transmite BBC, citat de Rador. Cercetatorii au numit noua maladie…

- Calculatoarele alimentate de celulele creierului uman pot suna ca o ficțiune științifico-fantastica, dar o echipa de cercetatori din Statele Unite considera ca astfel de mașini, care fac parte dintr-un nou domeniu numit „inteligența organoidala”, ar putea modela viitorul - și