Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un document transmis Camerei Lorzilor, se arata ca vaccinarea trebuie sa vizeze anumite grupuri de persoane pentru ca in acest fel sa fie protejati cei cu adevarat vulnerabili. „Uneori este posibil sa protejam un grup vulnerabil, vizand un alt grup si acest lucru, de exemplu, se face in cazul gripei",…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a confirmat joi ca intentioneaza sa inceapa un studiu clinic pe 30.000 de voluntari pentru mult-asteptatul vaccin pentru Covid-19 in luna iulie, intrand in faza finala de testare, transmite Reuters.Citește și: SURSE - S-a batut palma: cand vor avea…

- Datele preliminare privind vaccinul au fost publicate pe bioRxiv, iar in acest moment au inceput testele clinice pe 1.000 de oameni in Marea Britanie. Cu toate acestea, nu exista nicio garantie ca rezultatele vor fi aceleasi si la oameni, in pofida sistemelor imunitare similare. Potrivit publicatiei,…

- Un milion de doze dintr-un potential vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat de cercetatori britanici, au fost deja lansate in productie si vor fi disponibile pana in septembrie, desi inca nu a inceput testarea acestui vaccin, a anuntat vineri echipa de cercetatori de la Universitatea Oxford, relateaza…

- Pfizer si BioNTech au anuntat marti ca vor dezvolta impreuna un vaccin impotriva Covid-19, initial in Statele Unite si Europa, si vor calibra capacitatea de productie pentru sustinerea furnizarii la nivel global. De asemenea, grupurile farmaceutice GlaxoSmithKline (GSK) si Sanofi (Franta) si-au anuntat…

- "Stim de zeci de ani ca BCG are efecte benefice nesprecifice", adica protejeaza de alte boli decat cea impotriva careia a fost creat - tuberculoza -, declara pentru AFP directoarea Cercetarii la INSERM de la Institul Pasteur din Lille, Camille Locht. Copiii vaccinati cu Bacillus Calmette–Guerin (BCG)…

- Republica Populara Chineza a demarat studiile asupra unui vaccin impotriva noului tip de coronavirus și spera sa fie testat in strainatate. Motivul invocat - va ajuta la obținerea unor rezultate mai rapide și mai precise.

- Mai mulți cercetatori din Israel au anunțat ca incep sa testeze un vaccin special creat impotriva coronavirus. Acesta ar putea fi folosit din aceasta vara și va fi administrat pe cale orala. Potrivit echipei de medici, vaccinul a fost realizat mai degraba pentru a proteja persoanele care nu au fost…