Cercetători din Cluj și din Bruxelles, în slujba speologiei: S-a descoperit o specie nouă! O echipa mixta de cercetatori din Cluj și din Bruxelles a descoperit o specie noua de mamifer primitiv. Mamiferul are o varsta de cateva zeci de milioane de ani și a primit numele fostului director al Institutului de Speologie „Emil Racovita”, Constantin Radulescu. Descoperirea facuta la Nalaț-Vad, județul Hunedoara, de profesorii de la Universitatea Babeș-Bolyai, Muzeul Judeșean din Mureș și Institutul Regal de Stiintele naturii din Bruxelles, are la baza un fragment de craniu asociat cu un premolar inferior si un fragment de mandibula al altui mamifer din aceeași specie. ”Este un mamifer bine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

