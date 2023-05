Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier rus Mihail Kasianov, care a fost in același timp și primul șef de guvern al lui Vladimir Putin, a declarat joi ca, in opinia sa, atacul de miercuri cu drone asupra Kremlinului a fost o „operațiune pusa in scena” de catre Rusia, informeaza Sky News.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a revenit, joi, la biroul sau, dupa presupusul atac cu drone care a tintit miercuri Kremlinul si pentru care Moscova acuza Kievul si Washingtonul, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- Rusia a acuzat joi Statele Unite ca se afla in spatele a ceea ce ea sustine ca a fost un atac cu drona asupra Kremlinului cu scopul de a-l ucide pe presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut aceasta afirmatie intr-un briefing de presa,…

- Rusia cere „eliminarea” lui Zelenski, dupa presupusul atac de miercuri, 3 mai, cu drone ucrainene asupra Kremlinului. Acuzațiile Moscovei au starnit ironia președintelui Ucrainei, care a transmis public ca nu ar face decat sa risipeasca arme daca ar planui asasinarea lui Vladimir Putin. VIDEO Rusia…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat miercuri ca a vazut rapoartele despre atacul cu drone asupra Kremlinului, insa „nu le poate confirma sub nicio forma”, transmite preasa romana , cu referire la CNN.

- Administrația prezidențiala rusa a susținut miercuri ca Kremlinul a fost atacat cu drone in cursul nopții, intr-un act pe care il considera un atentat la viața președintelui Vladimir Putin.

- Ucraina este acuzata de Rusia ca a atacat cu drone Kremlinul, cu scopul de a-l ucide pe președintele Vladimir Putin. Atacul ar fi avut loc noaptea trecuta, iar pe rețelele de socializare din Rusia au circulat imagini cu fumul care se ridica deasupra Kremlinului.

- Ucraina a negat ca a incercat sa-l asasineze pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin in timpul unui atac cu drone care a avut loc in timpul nopții asupra reședinței sale oficiale din Moscova.