CEO scoate profit din ajutoarele primite de la stat Șefii Complexului Energetic Oltenia (CEO) au admis faptul ca ajutoarele de stat primite pana acum au ajutat societatea sa obțina chiar profit. In anul 2022 a fost obținut profit, iar in 2023 se contureaza din nou indicatori pozitivi in ceea ce privește profitul. In conturile companiei au intrat insa sute de milioane de euro in ultimii ani. Nu toți banii din ajutorul de stat au fost folosiți pentru plata certificatelor de CO2. Astfel, au mai ramas sume folosite de companie pentru alte tipuri de cheltuieli. Acest lucru a fost recunoscut chiar de catre fostul manager al Directoratului Complexului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

