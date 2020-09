CEO funcționează cu 5 grupuri energetice Complexul Energetic Oltenia are la acesta ora in funcțiune un total de 5 grupuri energetice. Sunt doua grupuri funcționale la Rovinari, doua la Turceni și unul la Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. Este de precizat ca Sucursala Electrocentrale Craiova II este oprita complet, neavand niciun bloc energetic in funcțiune. Sunt pornite blocurile energetice numerele 3 și 6 de la Termocentrala Rovinari, respective grupurile energetice numerele 5 și 7 de la Termocentrala din Turceni. La Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița asigura producția de energie electrica blocul energetic numarul 7. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

