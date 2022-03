Stiri pe aceeasi tema

- Scriu de ani de zile despre ceea ce se intampla in Ucraina. Am urmarit schimbarile politice și sociale de dupa Maidanul sponsorizat de Occident și, mai ales, ceea ce s-a intamplat in est, in regiunile separatiste. Razboiul de acum, oricat am sperat și am fost convins ca nu va incepe, nu poate fi separat…

- In ultima luna, carburanții auto s-au tot scumpit, prețurile la pompa ajungand la cel mai ridicat nivel din istorie. Cauzele scumpirii sunt legate de cresterea accizei, scumpirea titeiului la nivel mondial și potentiala invadare a Ucrainei. Avalanșa creșterilor de preț nu se va opri prea curand. Autoritațile…

- Problema apei Bacaului a fost discutata, pe larg, in ședința Consiliului local de luni, la care au participat și prefectul Lucian Bogdanel dar și președintele Consiliului Județean, Valentin Ivancea. In cadrul discuțiilor, dincolo de pasarea responsabilitații pentru avaria de saptamana trecuta, s-au…

- Președintele Consiliului Județean, Valentin Ivancea, a susținut astazi, in cadrul ședinței Consiliului Local Bacau, soluțiile complete și complexe rezultate in urma proiectului de urmarire speciala a problemelor tehnice ale aducțiunii- realizat de Consiliul Județean și ADIB. In acest sens, a transmis…

- Autoritațile vor sa-i scuteasca de la plata accizelor pe cei care fac acasa țuica sau rachiu de fructe. Facilitatea va fi aplicata in cazul alcoolului produs pentru consum propriu, in limita a 50 de litri anual. Masura este prevazuta intr-un proiect de ordonanța care va modifica și completa Codul fiscal.…

- In cursul zilei de astazi, 11 ianuarie a.c., politistii bacauani, impreuna cu jandarmi, pompieri și polițiști locali au desfașurat activitați de informare a cetațenilor cu privire la noile masuri legislative impuse in vederea prevenirii și limitarii raspandirii COVID – 19. Astfel, structurile teritoriale…

- Pentru ca sindicatele au anunțat ca nu mai vor sa execute misiunile de controlare a persoanelor carantinate intrucat acest gen de activitate nu este trecut in atribuțiunile polițiștilor, autoritațile au decis sa-i puna pe pompieri sa faca acest lucru, deși aceștia nu au dreptul sa legitimeze persoanele.…

- Prima ninsoare a acestei ierni a luat autoritațile bacauane prin surprindere, drumurile din oraș fiind impracticabile din cauza stratului gros de zapada așternut peste noapte. Deși chiar ieri primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu posta pe Facebook ca mașinile Primariei sunt gata de intervenție, viceprimarul…