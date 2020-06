CENTRUL VECHI a revenit la viață! Dar cu noua ”modă” Centrul Vechi din Bucuresti a prins din nou viata, sambata seara, majoritatea meselor de la terase fiind ocupate de oamenii care au iesit sa se relaxeze. Cluburile cu terase au scos DJ-ii pentru a pune muzica, iar angajatii teraselor au purtat masca si manusi, in timp ce clienții au stat la distanța. Centrul Vechi din Capitala a prins din nou viata, sambata seara, dupa aproape patru luni in care a fost gol. Bucurestenii au iesit sa isi reia viata sociala in primul weekend de dupa deschiderea teraselor ca urmare a ridicarii restrictiilor impuse de autoritati ca urmare a epidemiei de COVID-19.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

