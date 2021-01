Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, prin memorandum, constituirea unui grup de lucru interministerial in vederea operationalizarii intr-un termen "foarte scurt" a Centrului Cyber al UE de la Bucuresti, a anuntat, miercuri, vicepremierul Dan Barna. "S-a decis constituirea unui grup de lucru interministerial la Ministerul…

