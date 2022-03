Stiri pe aceeasi tema

- Peste 58.000 de refugiati ucraineni au intrat in Romania, de la inceputul razboiului, prin punctele de trecere a frontierei din judetul Botosani, se arata intr-o informare transmisa, miercuri, de Institutia Prefectului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Traficul la frontiera in data de 15 martie 2022In data de 15.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 58.405 de persoane, dintre care 15.212 cetateni ucraineni in crestere cu 10,5 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- Minstrul Muncii, Marius Budai a anuntat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie.„La zi, 223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin relatia directa angajator,…

- Reprezentantii Guvernului, ai Departamentului pentru Situatii de Urgenta si ai „Code for Romania” au lansat o platforma de sprijin ce integreaza initiativa Guvernului „Ucraina – Impreuna ajutam mai mult!”. Noua platforma poate fi accesata, incepand din 11 martie, la adresa www.dopohoma.ro , fiind accesibila…

- In ultimele 12 zile, in Romania au intrat in total 261.445 de refugiați ucraineni si au iesit 192.312, potrivit anunțului facut luni, 7 martie, de Poliția de Frontiera . Practic, in Romania au ramas 69.133 de ucraineni. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera, in…

- Mulți ucraineni au intrat in Romania și au continuat drumul catre alte state, insa atat de mulți și-au parasit țara incat in Iași sunt ocupate hoteluri, camine de studenți și a mai fost amenajata și o zona cu corturi in centrul de pregatire al Politehnicii Iași. ...

- Refugiati din Ucraina continua sa vina in Romania, fugind din calea razboiului. Aproximativ 160.000 de oameni au venit la noi de la inceputul conflictului. In timp ce fluxul dinspre Ucraina s-a atenuat usor ieri, s-a intensificat semnificativ cel de la granita cu Republica Moldova. In cateva ore pe…

- Prefectul Alexandru Moldovan s-a deplasat astazi in zona Vamii Siret, unul dintre cele mai solicitate puncte de intrare in Romania a cetațenilor ucraineni care fug din calea razboiului. Activitațile desfașurate au urmarit realizarea unei colaborari cat mai stranse și eficiente intre toate instituțiile…