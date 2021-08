Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural si de Tineret Stefan Iordache organizeaza in perioada 6-8 august evenimentul Summer Lounge, in Parcul Romiceanu. Pe toata durata evenimentului, incepand cu ora 18:00 si pana la ora 23:00, publicul va asculta cele mai indragite melodii romanesti din anii ’90, dar si hituri…

- Primaria Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, in parteneriat cu Partida Romilor Pro-Europa au organizat un eveniment in parcul Sebastian, in memoria victimelor de etnie roma ale Holocaustului. La eveniment a avut loc un mic concert de muzica clasica și s-au…

- Organizatorii Festivalului Valtoarea Mureseana au anuntat, luni, ca organizeaza o campanie de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, cu trei saptamani inaintea manifestarii, astfel incat in perioada evenimentului, ce se va derula intre 27 si 29 august, doritorii sa fie imunizati. "In perioada 5-7…

- Primaria Sectorului 5 prin Centrul Cultural si de Tineret “Stefan Iordache” si Directia Generala Invatamant, Cultura si Sport, acorda vouchere educationale profesorilor din invatamantul preuniversitar de stat din Sectorul 5, in scopul achizitionarii de cursuri de dezvoltare a competentelor digitale…

- Patru spitale CF organizeaza in perioada urmatoare concursuri pentru functii de manager, a anuntat miercuri ministrul Transporturilor, Catalin Drula, subliniind ca aceste concursuri vor fi "pe bune" si ca va exista sprijin din partea ministerului in derularea de proiecte de investitii si modernizare.…

- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant.Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea organizeaza concurs in perioada 19 iulie 2021 22 iulie 2021 pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiilor contractuale de executie,…

- Centrul Cultural "Nicolae Balasescu Nifon" din Babadag, judetul Tulcea organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de referent grad I 0,5 norma. Centrul Cultural "Nicolae Balasescu Nifon" din Babadag, judetul Tulcea organizeaza concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a functiei…

- In perioada 20-24 august 2021, la Universitatea din București, se va desfașura prima ediție a Forumului Studenților Romani de Pretutindeni, unde 100 tineri romani din țara și din strainatate se reunesc pentru a imbunatați viitorul Romaniei. Forumul reprezinta un proiect fara precedent, creat de catre…