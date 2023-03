Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat la Conferinta de Securitate de la Munchen ca „aproape" l-a crezut pe Putin anul trecut cand i-a spus ca nu are nicio legatura cu gruparea mercenarilor Wagner, potrivit The Guardian. Macron a vorbit despre gruparea Wagner, spunand ca atunci cand a discutat…

- Zemfira, una dintre cele mai populare cantarete din Rusia, a fost inclusa pe o lista de „agenti straini” pe motiv ca a sprijinit Ucraina si a criticat „operatiunea militara speciala” a Rusiei, potrivit ministerului rus al justitiei, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a comparat lupta de astazi impotriva Ucrainei și a aliaților sai occidentali cu victoria Rusiei impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, intr-un discurs care a marcat 80 de ani de la batalia decisiva de la Stalingrad, relateaza The Guardian…

- Trei dintre cei cinci ruși au ajuns pe Aeroportul Internațional Incheon in octombrie, iar ceilalți doi in noiembrie, dar au ramas blocați de luni de zile pentru ca autoritațile din Coreea de Sud refuza sa le ofere statutul de refugiați, informeaza The Guardian . Cererile statutului de refugiat le-au…

- Peste 6.500 de militari rusi au intrat in contact, in ultimele luni, cu forte ucrainene, pentru a se preda, printr-un centru de apeluri telefonice – denumit „I Want to live” (”Vreau sa traiesc”). Toti au fost identificati drept combatanti in armata rusa, declara un purtator de cuvant al Departamentului…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca situația din regiunile ucrainene anexate ilegal de Moscova este „dificila pe alocuri”, relateaza Reuters, citata de The Guardian . Putin, vorbind in cadrul unei intalniri televizate cu oficiali, a mai spus ca Rusia are toate resursele de care are nevoie…

- Serghei Șoigu a propus, creșterea intervalului de varsta pentru serviciul militar rusesc obligatoriu pentru a acoperi cetațenii ruși cu varsta cuprinsa intre 21 și 30 de ani și sporirea numarului de militari activi de la 1 milion la 1,5 milioane in contextul razboiului din Ucraina, in timpul unei reuniuni…

- Suntem in ziua cu numarul 290 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Vladimir Putin a evocat posibilitatea unei ințelegeri pentru a pune capat razboiului din Ucraina, susținand in același timp ca „operațiunea sa militara speciala” se desfașoara conform planului. Totodata, liderul de la Kremlin…