Centrele de plasament vor dispărea Desființarea centrelor de plasament reprezinta o cursa contracronometru. Modificarile aduse legii cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului spun ca acestea trebuie sa-și inchida porțile definitiv pana spre sfarșitul anului. Copiii abandonați din aceste centre vor fi relocați in sistemul alternativ format din asistenți maternali, case de tip familial și familii de plasament. O alta posibilitate care trebuie luata foarte serios in calcul este adopția. Pentru a accelera acest proces de desființare a centrelor de "tip mamut", Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

