Centrele de date Google sunt gestionate de un sistem de inteligenţă artificială Mai multe centre de date care gazduiesc servere Google au fost trecute pe pilot automat prin mutarea deciziilor privind intretinerea de la oameni la un sistem de inteligenta artificiala. La fiecare cinci minute, AI-ul verifica miile de senzori care masoara conditiile serverelor si alege automat cea mai buna masura. De exemplu, inteligenta artificiala va decide cat si cum sa raceasca serverele daca acestea ruleaza la o temperatura prea mare. AI-ul este supervizat de operatorii centrelor de date, care pot interveni daca observa ca decizia AI-ului poate crea probleme. Inteligenta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

