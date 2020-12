Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez va fi abilitat de la 10 ianuarie sa inchida centrele comerciale si transportul public si sa amendeze persoanele care incalca regulile, potrivit unui nou proiect legislativ prezentat luni in scopul limitarii raspandirii noului coronavirus, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat in sedinta de vineri, 18 decembrie, sa prelungeasca pentru inca 14 zile masurile luate pentru centrele comerciale.

- La data de 29 noiembrie politistii Inspectoratului de Politie Judetean Maramures au desfasurat, in sistem integrat, noi actiuni de control a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In activitațile…

- Peste 3.000 de persoane au fost verificate in ultimele 24 de ore, in cadrul actiunilor de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului in județul Argeș, fiind constatate peste 200 de incalcari ale normelor legale. 3.061 de persoane au fost verificate, in ultimele 24…

- Peste 1.300 de persoane au fost verificate ieri de politisti si politisti locali, in cadrul actiunilor de control privind respectarea masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului, fiind constatate peste 250 de incalcari ale normelor legale. In ultimele 24 de ore au fost intensificate activitatile…

- Un eveniment cu zeci de invitați a fost intrerupt de polițiști in Olt. Un barbat din comuna Daneasa, a sesizat faptul ca la locuința unui vecin are loc un botez cu circa 60 persoane. Polițiștii ajunși la fața locului au gasit aproximativ 30 persoane, au sancționat pe proprietar cu suma de 500 lei conform…

- CARAS-SEVERIN – Au fost legitimate peste 700 de persoane, au fost verificate 102 mijloace de transport si au fost controlate 43 de societati comerciale! In ultimele 24 de ore, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate,…