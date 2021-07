Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj-Napoca a deschis, marti, un centru de vaccinare anti-COVID-19, potrivit agerpres.ro. "Aeroportul International Avram Iancu Cluj, in parteneriat cu Consiliul Judetean Cluj, Institutia Prefectului Judetului Cluj si Directia de Sanatate Publica…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a anuntat ca luni si marti este organizat un maraton de imunizare pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani la Centrul de vaccinare anti-COVID de la Sala Sporturilor din Galati. “Pe 31 mai si 1 iunie, adolescentii cu varsta intre 16 si 18 ani se pot…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a anuntat un maraton de imunizare pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 16 și 18 ani incepand de luni, 31 mai, și pana marți, 1 iunie, la Centrul de vaccinare anti-COVID de la Sala Sporturilor din Galati, informeaza Agerpres . „Pe 31 mai si 1 iunie, adolescentii…

- Imunizarea se va face cu serul produs de Pfizer BioNTech sau cu cel de la Johnson amp; Johnson. S a deschis centrul de imunizare impotriva COVID 19 din Gara Constanta."Liber la vaccinare. Am deschis primul centru de vaccinare intr o gara din Romania", mentioneaza Directia de Sanatate Publica din Constanta.…

- Sambata, 29 mai, un nou centru de vaccinare din Sectorul 5 va fi deschis pe platoul Targului Pucheni din Soseaua Salaj, informeaza Agerpres . Cei care vor sa se vaccineze vor putea veni, incepand de sambata, 29 mai, fara a-si face o programare in prealabil, sa se vaccineze in cele doua puncte amenajate…

- RESITA – Maratoanele de vaccinare organizate in diferite orase ale tarii au demonstrat ca numarul persoanelor imunizate impotriva virusului SARS CoV-2 a crescut considerabil. Acestor orase li se alatura in acest weekend si municipiul de pe Barzava! Maratonul de la Resita va tine trei zile, fiind organizat…

- Numarul persoanelor care s-au vaccinat duminica, in cadrul maratonului organizat in municipiul Blaj, a fost de patru ori mai mare decat cel estimat de catre organizatori, fiind necesara suplimentarea de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba in doua randuri cu doze de vaccin. Astfel, potrivit…

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu ofera intrarea gratuita la oricare dintre cele patru reprezentatii ale spectacolului "Sarea-n bucate", in baza adeverintei de vaccinare, pentru a sustine initiativele locale de imunizare si pentru a celebra deschiderea primului centru de vaccinare drive-through…