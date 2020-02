Centrale termice contrafăcute Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz, au efectuat trei perchezitii domiciliare pe raza comunei Barsana. Acestia au pus in executare trei mandate de aducere, emise pe numele unor persoane cercetate pentru comiterea unor infractiuni economice. Din informatiile IPJ Maramures, cele trei persoane sunt cercetate in cadrul unui dosar penal intocmit de politisti sub aspectul comiterii infractiunilor de concurenta neloiala, contrafacere de marfuri si punere in circulatie de marfuri contrafacute. Activitatile de cercetare si documentare efectuate… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

