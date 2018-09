Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 15.09. 2018, Ministerul Apararii Nationale, Centrul Montan Sinaia si Primaria Busteni, va invita sa participati la manifestarile dedicate celebrarii Marii Uniri si a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe varful Caraiman.

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, Consiliul Local Blejoi, in parteneriat cu CJ Prahova, SMV Ploiesti si Fundatia "Constantin Stere", va dezveli in localitatea Ploiestiori o statuie a Reginei Maria, principesa de coroana și a doua regina a Romaniei,…

- A inceput un amplu proces in acest sens, la mai bine de 2.200 de metri altitudine. Ministerul Apararii Nationale a obtinut fonduri europene pentru ca acest monument sa scape de urmele lasate de vreme, dar si de turisti. Ridicată acum 90 de ani, în memoria soldaţilor romani căzuţi…

- Personalitate de prim rang a Romaniei, maresalul Constantin Prezan (1861 – 1943) si-a inscris numele alaturi de marile personalitati ale Marii Uniri. S-a afirmat in perioada Primului Razboi Mondial, cand a detinut functii militare inalte, precum cele de comandant al Armatei a IV-a de Nord (15 august…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti - Brasov, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, pe sensul de coborare, precum si in Comarnic, respectiv Busteni, pe sensul…

- Fost punct de trecere intre Tara Romaneasca si Transilvania si scena unor confruntari sangeroase in timpul Primului Razboi Mondial, zona Tabla Butii, din nordul judetului Prahova, gazduieste pe data de 6 august 2018 o ceremonie impresionanta, dedicata comemorarii eroilor care s-au jertfit pentru apararea…

- “Transylvania History Days” este un festival de reconstituire istorica organizat de Centrul pentru Dialog European si Diplomație Culturala. Aflat la cea de-a 5-a ediție, Transylvania History Days va avea loc intre 17 si 19 august, in Parcul Central din Cluj-Napoca. Anul acesta, Transylvania History…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca in judetul Prahova, pe DN1 Brasov – Ploiesti, pe raza localitatii Busteni, a avut loc o tamponare (nepastrarea distantei de siguranta) in care au fost implicate sase autoturisme. Traficul pe sensul catre Ploiesti…