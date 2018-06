Stiri pe aceeasi tema

- Expozitii de fotografie, concerte, filme documentare, ateliere si prezentari ale mesterilor traditionali vor fi organizate, in perioada 22 - 24 iunie, la Haga, sub genericul "Zilele Romaniei in Parcul National De Hoge Veluwe". Potrivit unui comunicat al Muzeului National al Satului "Dimitrie Gusti",…

- Asociatia Europeana de Biliard si Snooker și Innovation Travel & Events vor organiza, la Complexul Hotelier Mirage din Snagov, un triplu Campionat European de Snooker. Evenimentul va avea loc intre 18 si 29 iunie 2018. Cele trei Campionate vor fi: 6 Reds Snooker (18-22 iunie), respectiv Echipe (Ladies,…

- Republica Moldova s-a calificat, aseara, in finala concursului Eurovision 2018. Tot aseara, aluturi de Moldova s-au mai calificat in finala si Serbia, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia si Olanda.

- Trupa The Humans, reprezentanta Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, nu s-a calificat in finala concursului, dupa ce a interpretat melodia „Goodbye” in cea de-a doua semifinala a competitiei, care a avut loc joi seara, la Lisabona. Reprezentantii Republicii Moldova, membrii trupei DoReDoS, s-au…

- Romania implicata intr-o vasta operatiune Europol impotriva ISIS Foto: europol.europa.eu. Oficiul European de Politie (Europol) a anuntat ca o operatiune internationala a dat o lovitura serioasa masinii de propaganda pe internet a gruparii militante Statul Islamic (SI).…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.409 locuri de munca vacante. Cele mai multe sunt oferite de angajatori din Germania si de Olanda. Germania – 918 locuri de munca: ...

