CENTENAR Poveste din Cadrilater: Femeile cu crucea-n frunte ”Din vrerea nestramutata a lui Dumnezeu si prin puterea Armatei noastre, in anul 1913 ne-am marit pamantul tarei inspre miaza-zi, de partea Dobrogei, inca cu o noua tarisoara. Unii au numit acest tinut Cadrilater, patrulater, caci mai de mult, pe timpul stapanirii Turcilor, Rusciucul, Sumla, Varna si Silistra, erau patru cetati renumite, in jurul carora s’au dat multe lupte inversunate. Silistra, sau Drastorul lui Mircea cel Batran, asezata pe Dunare si locuita de Romani, era asa de bine intarita ca n’a putut fi luata niciodata de un inamic” – G. Murgoci, ”Tara noua – Dobrogea sudica si Deliormanul”,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

