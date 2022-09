Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – AFC Voința Lupac a pierdut vineri, 26 august, in deplasare, scor 0-1, partida cu CS Gilortul Targu Carbunești, in prima etapa a Seriei a VII-a, Liga 3! Unicul gol al meciului a fost inscris de Denis Bucur, in minutul 53! La finalul partidei, antrenorul Lucian Dobre s-a declarat dezamagit…

- Fondul de carte pus la dispoziția craiovenilor care vin sa se relaxeze la Water Park s-a imbogațit cu peste 1000 de titluri. Zilele acestea, bibliotecarii de la Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” au transportat la complexul acvatic un fond impresionant de carte, pentru toate varstele și…

- Echipa secunda a clubului Universitatea Craiova s-a impus, scor 3-1, in partida amicala susținuta sambata, pe stadionul „Extensiv“, in fața formației Sporting Roșiori. Acesta a fost primul test al elevilor lui Corneliu Papura și Dragoș Bon. La pauza a fost 2-0 pentru alb-albaștri, care au marcat prin…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește vineri, 1 iulie, la ora 15.00, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, ședința lunara a Cenaclului Epigramiștilor Olteni. In cadrul ședinței va fi lansat volumul de versuri „Soarele meu”, autor Marius Robu și se vor discuta detaliile organizatorice…