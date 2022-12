Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Antony Blinken a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Intr-un mesaj postat pe site-ul Departamentului de stat, oficialul ureaza poporului roman o zi naționala foarte fericita. Tot in același mesaj, Secretarul de stat american Antony Blinken a precizat…

- El a felicitat poporul roman in numele Statelor Unite ale Americii de Ziua Marii Uniri subliniind ca acesta este un an special, deoarece este si cea de-a 25-a aniversare a parteneriatului strategic dintre Statele Unite si Romania. ”Relatia noastra este puternica, deoarece se bazeaza pe valori comune…

- Pe pagina de Twitter a NATO a fost postat un filmuleț de prezentare pentru Romania, țara gazda a Reuniunii miniștrilor de externe ai Alianței, care are loc marți și miercuri la București. In imaginile postate vorbesc militari romani despre frumusețile și bogațiile țarii – tradiționalii mici pe gratar,…

- Adele a izbucnit in repetate randuri in lacrimi pe scena, in timpul unei reprezentații emoționante in timpul concertului de deschidere a spectacolelor sale din Las Vegas, marturisind ca a fost „atat de speriata și emoționata”. Susținand un discurs in fața unei sali pline la Ceasar’s Palace Colosseum,…

- Licitație pentru primele 12 trenuri cu hidrogen Foto: wikipedia.org Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea pentru Reforma Feroviara, a lansat licitația pentru primele 12 trenuri cu hidrogen din România, o investiție care poate ajunge la 4,2 miliarde de lei, daca se achita…

- Bibi iubește din nou! Dupa desparțirea de Antonio Pican, artista și-a refacut viața și și-a gasit liniștea in brațele unui nou iubit. Cantareața s-a afișat cu noul ei partener pe rețelele de socializare, insa nu i-a dezvaluit identitatea. SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…

- Primele cisterne cu pacura din Romania au ajuns in Republica Moldova pe calea ferata, in cadrul unui program de ajutor umanitar de urgenta cu titlu gratuit, a anunțat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale din țara vecina. Pacura va suplini rezervele de stat, urmand sa fie folosita de…

- Andreea Balan a fost implicata intr-un accident rutier la intersecția strazii Sibiu cu Bd. Timișoara. Artista a intrat in direct prin telefon la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Silviu Andrei pentru a comenta incidentul. Ce spun polițiștii: La data de 22.09.2022, in jurul orei 13:08, in barbat,…