Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a pus sechestru pe mașinile lui Pescobar. Cunoscutul afacerist are de achitat sume bune pentru mai multe mașini luate in leasing de firme care ii administreaza afacerile.ANAF a pus sub sechestru mașinile lui Pescobar!ANAF a pus sub sechestru o mașina deținuta de firma Nedsea S.R.L. companie…

- Comediantul Catalin Bordea a luat o decizie radicala. Dupa divorțul de Livia, acesta a recunoscut ca sufera, insa recent focoasa bruneta a aparut in ipostaze tandre cu Spike, așa ca Bordea a pedepsit-o in mod complet neașteptat. Livia conducea un bolid cumparat de Bordea in leasing pentru care fostul…

- De cațiva ani, Recons a imparțit cu delimitatoare parcarea din spatele blocului „Libelula”, locuri pentru care riveranii platesc abonamente de parcare. Recent insa și-a facut... The post Sesizare penala pentru firma care a blocat parcarea din spatele blocului „Libelula”. Nici administratorul blocului…

- Ce tupeu are celebrul Pescobar! Protecția Consumatorilor a inchis pentru o perioada de la 6 luni la un an restaurantul Taverna Racilor din Herastrau, deținut de Paul Nicolau, zis Pescobar, insa antreprenorul spune ca va deschide un local și la Cluj-Napoca.Paul Nicolau a facut anunțul pe o rețea de socializare:…

- In baza cererii nr. 86127 din data de 17.08.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului BIRCADEV CONSTRUCT S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in satul Mihail Kogalniceanu,…

- In baza cererii nr. 83708 din data de 02.08.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului MOL RESIDENCE S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in satul Mihail Kogalniceanu,…

- Șoferii bacauani sunt nemulțumiți ca bulevardul Alexandru cel Bun a fost decopertat, iar lucrarile de asfaltare nu au mai inceput. Primaria susține ca la finalul saptamanii va incepe și asfaltarea arterei care duce la Insula de Agrement. Mai mulți bacauani s-au plans pe rețelele de socializare de modul…

- O femeie din Buhuși a fost somata de o firma care acorda imprumuturi sa returneze o datorie de 18.000 de lei, care nu fusese facuta de ea. Mai mult decat atat, femeia aparea angajata unei companii din județul Neamț, fara a avea habar. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii…