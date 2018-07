Celebrul concert de dupa acordarea Nobelului pentru pace nu va mai avea loc. Nu mai sunt bani

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Chisinau a anulat, marti seara, scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului capitalei Republicii Moldova, castigat de Andrei Nastase. Partidul Socialist ceruse instantei sa declare nule alegerile locale anticipate, argumentand ca Andrei Nastase, liderul Platformei…

- In urma cu exact 99 de milioane de ani, cateva broaste mici au avut o zi foarte proasta. Au fost prinse in "cleiul" unui copac. Fiind si foarte mici, n-au avut scapare. S-au impotmolit si au ramas acolo pe vecie. In timp, acest clei s-a intarit, devenind chihlimbar, pastrand broastele captive…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 16 iunie 2018, incepand cu ora 18:30, spectacolul de balet "Frumoasa din Padurea Adormita" de Piotr Ilici Ceaikovski. Regia si coregrafia poarta semnatura lui Vasily Medvedev si Stanislav Feco, decorul, costumele si light design-ul sunt realizate…

- A venit si ziua "temuta de multa lume" - utilizatorii de WhatsApp, Facebook, Skype si alte retele sociale vor trebui sa plateasca o taxa zilnica daca vor sa utilizeze aceste platforme. Vestea buna este ca masura i se aplica doar unei tari africane. Parlamentul din Uganda a adoptat o lege prin…

- Intalnirea dintre presedintelui Statelor Unite, Donald Trump,si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore, in 12 iunie, la ora 09.00, a anuntat Casa Alba. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului de la Phenian raman insa in vigoare. "Politica noastra nu s-a…

- Coreea de Nord a anulat reuniunea la nivel inalt cu Guvernul sud-coreean de miercuri si avertizeaza cu privire la organizarea summitului dintre presedintele SUA Donald Trump si Kim Jong-un, din cauza nemultumirii legate de desfasurarea unui exercitiu militar de amploare de catre Statele Unite si Coreea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, miercuri, un euro la 4,6454 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta de marti, cand era 4,6496 lei. Miercuri, euro a atins cel mai scazut nivel din 6 februarie, cand a fost 4,6423 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca…

- Zeci de romani au ramas blocati ore in sir, sambata, pe un aeroport din Lisabona, dupa ce o cursa a fost anulata. Cei 50 de conationali sustin ca nu au primit nicio explicatie de la compania care se ocupa de zbor, TAP Portugal, arata Realitatea TV. Acum, oamenii au fost cazati la…