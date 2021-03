Opera “Cap de copil (Micuta unguroaica)”, semnata de Nicolae Tonitza, va fi scoasa la licitatie, cu pretul de pornire de 50.000 de euro, pe 23 martie, la Licitatia de primavara de la Artmark. “Opera a fost realizata de artist in timpul sederii la Valenii de Munte (1921 – 1924), perioada in care tema copilariei cunoaste sensuri mai profunde datorita prezentei copiilor, pe care ii are in preajma si care ii permit artistului o incursiune in lumea celor mici. Portretul este marcat si de contactul pe care Tonitza il ia cu Transilvania in 1921, dovada fiind insemnarea olografa pe verso “Copil de maghiar”,…