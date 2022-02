Mai multe celebritați, jurnaliști și alte personalitați publice și-au exprimat opoziția fața de invazia rusa in Ucraina, alaturi de o serie de activiști care intenționeaza sa organizeze joi seara un minting impotriva razboiului in centrul Moscovei, relateaza publicația The Moscow Times . Vedete pop, prezentatori de televiziune și regizori de film au postat imagini negre pe Instagram in semn de protest fața de razboi. „Noi, rușii, ne vom confrunta cu consecințele zilei de astazi inca mulți ani”, a scris prezentatoarea de televziune și radio Ksenia Sobchak, fosta candidata la președinție despre…