Celebri din nou. Un român a blocat jumătate din rețeaua trenurilor din Spania, după furtul unor cabluri Un roman a reușit sa blocheze circulația trenurilor in jumatate de Spania, dupa ce a furat 600 de metri de cablu de fibra optica. Conform presei din Spania, poliția reușit sa recupereze o parte din cabluri, iar romanul prins a incercat sa se opuna arestarii. Poliția spaniola a anunțat ca un roman de 19 ani […] The post Celebri din nou. Un roman a blocat jumatate din rețeaua trenurilor din Spania, dupa furtul unor cabluri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care a comis un atentat armat la fostul sau loc de munca din Spania, a primit incuviințarea de a fi eutanasiat, dupa ce a ramas paraplegic in urma confruntarilor cu Poliția. Marin Eugen Sabau a fost angajat ca agent de securitate la o firma din Spania. Pe 21 decembrie 2021 a intrat in […] The…

- Cresterea timpilor de asteptare in statii este determinata de diminuarea serviciilor de mentenanta si salubritate prestate de Alstom, cu care Metrorex are un contract in vigoare, numarul trenurilor aflate in circulatie fiind cu 38% mai mic decat in mod normal, a transmis Metrorex. Metrorex anunta ca…

- Incendiile și valurile de caldura care fac ravagii in Europa și in alte parți ale lumii arata ca omenirea se confrunta cu „o sinucidere colectiva”, a avertizat secretarul general al ONU, in timp ce guvernele din intreaga lume se chinuie sa protejeze oamenii de impactul caldurii extreme, scrie The Guardian.…

- Guvernul spaniol introduce reduceri de 100% la calatoriile cu trenul pentru navetisti si pe distante medii, pentru a gestiona criza costului vietii, relateaza The Guardian, preluat de News.ro. Guvernul de coalitie, condus de socialisti din Spania, a precizat ca oamenii vor putea calatori gratuit in…

- Bulgaria a blocat un transfer bancar in valoare de aproximativ 890.000 de dolari catre ambasada Rusiei din cauza sancțiunilor UE, a anunțat, miercuri, ministrul de Finanțe Assen Vassilev, la cateva zile dupa ce Sofia a expulzat 70 de membri ai personalului diplomatic rus din țara balcanica, transmite…

- Capitanul și adjunctul sau de pe feribotul care circula pe ruta Thassos-Keramoti au fost arestați dupa un control al poliției portuare, care a constatat depașirea numarului maxim de pasageri. Ruta este folosita de numeroși turiști, printre care și romani, pentru a ajunge pe insula Thassos. Poliția portuara,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca, pe cale aeriana, inspre si dinspre Regatul Spaniei, ca mai multe organizatii sindicale au anuntat o greva a insotitorilor de zbor ai companiei aeriene EasyJet, in intervalele…

- Spania va incepe vaccinarea contactele apropiate ale cazurilor confirmate cu variola maimuței, dupa ce numarul persoanelor confirmate cu acest virus a ajuns la 242, a anunțat Ministerul Sanatații spaniol, relateaza Mediafax. Din cauza stocului redus de vaccinuri, doar cei care au fost in contact apropiat…