Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareata si actrita franceza Marie Laforet a murit sambata la Genolier (Elvetia) la varsta de 80 de ani, a anuntat familia sa intr-un comunicat citat duminica de AFP.Publicatia Purepeople noteaza ca celebra exponenta a sansonetei franceze implinise 80 de ani la 5 octombrie, informeaza…

- Unul dintre cei 39 de asiatici (vietnamezi și chinezi) care au fost gasiți morți saptamana trecuta intr-un container la Londra a luat primul contact cu Europa prin Romania. Vo Ngoc Nam, in varsta de 28 de ani, a parasit Vietnamul legal, cu contract de munca semnat cu o fabrica din Romania, a notat CNN.…

- Sambata, 26 octombrie, ora 17:00, Academia de Creativitate organizeaza un vernisaj in cadrul Galeriei Labyrinth – Education Point, cu scopul de a expune lucrarile realizate de copii in cadrul proiectului Poveștile prind viața prin creativitate. Astfel, invitații vor putea admira picturi, colaje, modelaje…

- Romania este plina de copii ramași singuri acasa, in grija bunicilor, dupa ce parinții au plecat la munca in strainatate. Șoferii de TIR romani sunt peste tot, in Italia, Germania ori Spania. Pentru ei, intoarcerea acasa, o data pe an, inseamna uimire. De cat de mult le-au crescut copiii. Manuela este…

- Lucian Bute a transmis un mesaj sfașietor in memoria lui Abraham (Abe) Pervin, unul dintre antrenorii de box legendari din Canada, care s-a stins din viața in urma cu cateva zile. Fostul sportiv a murit in somn și implinise de curand 100 de ani. Leonard Doroftei, MESAJ SFASIETOR din CANADA.…

- Denisa Botcari s-a intors in Romania! Dupa cativa ani petrecuti la Londra, unde a inceput o noua viata, fosta blondina a decis sa vina inapoi si, in direct la Star Matinal, a facut dezvaluiri despre viata ei de acum.